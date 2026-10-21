Rosja zaatakowała Uman, w hipermarkecie i budynku mieszkalnym wybuchły pożary
Rankiem 21 października armia rosyjska przeprowadziła atak na Uman w obwodzie czerkaskim. W wyniku ataku wybuchły pożary w budynku mieszkalnym, hipermarkecie i na jego terenie; uszkodzony został również hotel.
Informację tę przekazał w telewizji publicznej szef obwodnej administracji w Czerkasach Ihor Taburec:
„Pożar został już ugaszony. Jedna osoba odniosła obrażenia. Lekarze udzielili pomocy na miejscu. Mężczyzna odmówił hospitalizacji”.
W innym miejscu fala uderzeniowa uszkodziła hotel – dodał Taburec.
Źródło: Suspilne
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Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.
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