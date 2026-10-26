Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest ranny

W nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Zaporoże i Kropywnicki. W Zaporożu uszkodzono domy prywatne, samochody oraz budynek komercyjny; jedna osoba odniosła rany. W przekazanym komunikacie nie ma informacji na temat skutków ataku w Kropywnickim.

Około godziny 04:00 w pobliżu Kropywnickiego rozległy się wybuchy. Następnie kanały monitorujące poinformowały o kolejnych wystrzeleniach pocisków skrzydłowych w kierunku miasta. Według ich danych wróg użył dwóch pocisków typu X-59/X-69. Informacje o skutkach są obecnie weryfikowane.

Według danych Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu w wyniku ataku uszkodzono domy prywatne, samochody oraz budynek komercyjny. W miejscu jednego z uderzeń wybuchł pożar. Wstępnie podano, że jedna osoba została ranna. Skutki ataku są obecnie ustalane.

Liczba rannych w wyniku ataku na Zaporoże wzrosła o godz. 04:50 do dwóch osób. Według danych Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu ranne zostały 30-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna. Otrzymują oni niezbędną pomoc.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

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