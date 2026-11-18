Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie przygotowuje prowokację informacyjną na kierunku Aleksandrówskim. Celem jest stworzenie iluzji obecności własnych żołnierzy w miejscowościach oraz przedstawienie zainscenizowanych nagrań jako potwierdzenia rzekomych sukcesów na froncie.

„Zgodnie z dostępnymi informacjami dowództwo wojsk okupacyjnych wydało polecenie przeprowadzenia inscenizowanego nagrania wideo rzekomej obecności rosyjskich żołnierzy w określonych miejscowościach na kierunku Aleksandrowskim, w strefie operacyjnej grupowania wojsk (sił) „Południe”. W szczególności planowane jest pokazywanie rosyjskich flag, naniesienie na ściany napisów z datą nagrania oraz panoramiczne ujęcia miejscowości. W ten sposób przeciwnik będzie próbował stworzyć pozory kontroli nad terytoriami, przedstawiając zainscenizowane ujęcia jako potwierdzenie własnych sukcesów wojskowych” – oświadczyła Szewczenko.

Dodała, że zamiast rzeczywistych osiągnięć taktycznych rosyjskie dowództwo po raz kolejny prawdopodobnie planuje uciec się do manipulacji informacyjnych, przygotowując fałszywe dowody wideo i raporty dla odbiorców krajowych oraz międzynarodowej przestrzeni informacyjnej. Jednocześnie rzeczywista sytuacja na froncie nie zmienia się pod wpływem pojawienia się flagi w kadrze czy zainscenizowanego nagrania.

„Siły obronne Ukrainy kontrolują sytuację i nadal skutecznie realizują zadania bojowe: niszczą siły żywe przeciwnika, jego uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Wszystkie próby rosyjskich sił okupacyjnych, by posunąć się naprzód w tym kierunku, kończą się niepowodzeniem” – zaznaczyła zastępczyni rzecznika.

Według niej linia frontu od dłuższego czasu pozostaje niezmienna, a sytuacja jest pod kontrolą ukraińskich obrońców.

„Żadne zainscenizowane filmy, flagi na ścianach ani fałszywe raporty nie zmienią rzeczywistej sytuacji na froncie. Manipulacjami informacyjnymi nie da się odnieść zwycięstwa na polu bitwy” – podkreśliła Szewczenko.

Informację tę przekazała w komentarzu dla agencji Ukrinform zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

Ukraińskie siły zbrojne utrzymują kontrolę nad Malą Tokmachką w obwodzie zaporoskim.

W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych na terytorium Rosji.

Czytaj nas na