Rosyjscy okupanci na kierunku Huliaipole próbują przełamać ukraińską obronę, zbliżyć się do Zaporoża oraz stworzyć warunki do otoczenia miasta i odcięcia jego szlaków logistycznych przez Dniepr.

Według danych 7. korpusu Sił Desantowo-Szturmowych przeciwnik skupia główny atak na odcinku Girkie – Werchnia Tersa – Wożdzyżówka. To właśnie tam toczą się obecnie najzacieklejsze walki.

Siły rosyjskie prowadzą ofensywę wzdłuż osi Gulejpole – Omelnyk. Ich celem jest przełamanie ukraińskiej obrony, zbliżenie się do centrum obwodowego oraz stworzenie zagrożenia jego izolacji. W korpusie Sił Powietrzno-Desantowych podkreślają, że strategicznym zamiarem okupantów na południu jest otoczenie Zaporoża i zakłócenie logistyki miasta.

W przypadku dotarcia wojsk rosyjskich do linii oddalonej o około 25 km od Zaporoża ich artyleria, w szczególności 152-mm samobieżne działa 2S19 „Msta-S”, będzie w stanie dosięgnąć przepraw przez Dniepr. Stworzy to dodatkowe zagrożenia dla ukraińskich szlaków zaopatrzeniowych. Obecnie przeciwnik znajduje się około 80 km od Zaporoża.

Najcięższe walki toczą się na odcinku Girkie – Werchnia Tersa – Wożdzyżówka. Według informacji spadochroniarzy, w ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosjanie wielokrotnie próbowali przełamać linię obrony przez Zaliznychne, wykorzystując pojazdy opancerzone, samochody i motocykle, jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem.

Ukraińscy spadochroniarze nadal utrzymują pozycje i odpierają ataki. Jednocześnie rosyjscy okupanci nie zaprzestają ofensywnej presji na tym kierunku.

Źródło: 7. Korpus Sił Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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