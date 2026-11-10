Rosja ostrzelała obwód kijowski; zginęła jedna osoba, a wśród rannych znalazło się dziecko

W wyniku rosyjskich ataków na obwód kijowski 9 listopada zginęła jedna osoba, a dziewięć kolejnych odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych znalazło się dziecko poniżej pełnoletności. Największe zniszczenia odnotowano w rejonach Biało-Cerkiewskim, Wyshhorodzkim i Boryspolskim.

W rejonie Buczanym w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono trzy prywatne domy, samochód oraz obiekt infrastruktury energetycznej. Jedna osoba odniosła obrażenia.

W rejonie Obuchowskim odnotowano uszkodzenie jednego pojazdu.

W rejonie Boryspola uszkodzono osiem prywatnych domów, dwa samochody oraz obiekt energetyczny. Cztery osoby odniosły obrażenia.

W rejonie Browarskim nie stwierdzono zniszczeń mienia, jednak jedna osoba odniosła obrażenia.

Najwięcej uszkodzonych pojazdów odnotowano w rejonie Biało-Cerkiewskim. Uszkodzeniu uległy tam dwa magazyny oraz 17 pojazdów.

Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Timur Tkaczenko poinformował, że na miejscach rosyjskich ataków działają wszystkie niezbędne służby. Poszkodowanym udzielana jest pomoc.

„W rejonie Obuchowa uszkodzono jeden pojazd. W rejonie Boryspola uszkodzono osiem prywatnych domów, dwa pojazdy oraz obiekt energetyczny. Cztery osoby odniosły obrażenia. W rejonie Browarskim nie odnotowano zniszczeń mienia, jedna osoba odniosła obrażenia. W rejonie Biało-Cerkiewskim uszkodzono dwa magazyny i 17 pojazdów. Na miejscu działają wszystkie niezbędne służby. Poszkodowanym udzielana jest pomoc” – czytamy w poście Tkaczenki.

Ogółem w wyniku rosyjskich ataków na obwód kijowski 9 listopada jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych.

Poinformował o tym szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Timur Tkaczenko.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Charkowskiej Administracji Obwodowej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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