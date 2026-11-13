Rosja uznała ruch „Żółta wstążka” za organizację ekstremistyczną i zakazała jego działalności

Sąd Najwyższy Rosji uznał ukraiński ruch pokojowego oporu „Żółta wstążka” za „organizację ekstremistyczną” i zakazał jego działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej. Orzeczenie wydano 12 listopada 2026 roku.

„12 listopada 2026 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał ukraiński ruch oporu „Żółta wstążka” za „organizację ekstremistyczną” i zakazał jego działalności na terytorium Rosji” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że decyzja została podjęta na wniosek Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej podczas zamkniętej rozprawy sądowej.

Zgodnie z art. 282.2 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej za organizowanie działalności „organizacji ekstremistycznej” grozi od 6 do 10 lat pozbawienia wolności, a za udział w niej – od 2 do 6 lat pozbawienia wolności.

Ponadto siły okupacyjne mogą postawić dodatkowe zarzuty „zdrady państwowej”.

Obrońcy praw człowieka podkreślają, że orzeczenie rosyjskiego sądu może stać się pretekstem do nowych prześladowań Ukraińców na tymczasowo okupowanych terytoriach.

„Uznanie ruchu za »ekstremistyczny« stwarza dodatkowe podstawy do prześladowania Ukraińców na tymczasowo okupowanych terytoriach. Zagrożeni mogą być zarówno uczestnicy ruchu, jak i osoby, które okupanci podejrzewają o wspieranie jego działalności” – dodali obrońcy praw człowieka.

„Żółta wstążka” to ukraiński ruch pokojowego oporu, który powstał w kwietniu 2022 roku w Chersoniu. Działa on na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, w szczególności na Krymie.

Aktywiści ruchu rozpowszechniają ukraińską symbolikę, umieszczają żółte wstążki, ulotki i graffiti oraz organizują symboliczne akcje protestacyjne. Wzywają również mieszkańców okupowanych terytoriów do nieuczestniczenia w nielegalnych rosyjskich „wyborach” i „referendach”.

W 2022 roku przedstawiciele „Żółtej wstążki” znaleźli się wśród laureatów nagrody im. Andrieja Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski. Nagroda ta została przyznana narodowi ukraińskiemu za walkę z rosyjską agresją.

Informację tę podało Krymskotatarskie Centrum Informacyjne na Facebooku, powołując się na rosyjskie media.

W dniu wyzwolenia Chersoniu, 11 listopada, ruch oporu „Żółta wstążka” zorganizował siedmiodniową manifestację online, aby wesprzeć nadal okupowane przez Rosjan miasta leżące na lewym brzegu obwodu chersonskiego.

Ruch oporu „Żółta wstążka” zaktualizował działanie chatbota „Razom”, pozostawiając w jego funkcjonalności wyłącznie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów. Odpowiednią decyzję podjęto w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obywateli oraz podniesienia poziomu ochrony użytkowników.

Czytaj nas na