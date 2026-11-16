Rosja otrzymuje od KRLD dziesiątki rakiet balistycznych co miesiąc – Zełenski

Korea Północna co miesiąc dostarcza Rosji dziesiątki rakiet balistycznych, a sam agresor planuje zwiększyć własną produkcję broni balistycznej i skrzydłowej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zapoznaniu się z raportem Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony podczas posiedzenia Sztabu.

„Dzisiaj na Sztabie Głównym przedstawiono raport Głównego Wywiadu Wojskowego dotyczący rosyjskich planów rakietowych – w zakresie produkcji rakiet balistycznych i skrzydlatych. Taka skala produkcji, jaką planują, nie służy pokojowi. Ponadto Rosja, niestety, otrzymuje więcej pocisków balistycznych z Korei Północnej: mowa o dziesiątkach pocisków miesięcznie” – podkreślił głowa państwa w wieczornym przemówieniu.

Prezydent wezwał Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy do zapewnienia równowagi rakietowej oraz udostępnienia Ukrainie zachodnich technologii służących do niszczenia rosyjskich wyrzutni.

Źródło: wieczorne przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do obywateli z apelem, by nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego wieczorem 16 listopada, w nocy oraz w ciągu dnia 17 listopada ze względu na wysokie zagrożenie nowym atakiem rosyjskim.

Ukraiński wywiad odnotował przygotowania rosyjskich wojsk do nowych, masowych ataków, w związku z czym kluczowym priorytetem Ukrainy podczas najbliższego spotkania w formacie „Ramstein” będzie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

Zełenski opowiedział o taktyce precyzyjnych uderzeń Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.

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