Rosja kontynuuje politykę zmiany składu ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Według danych Głównego Zarządu Wywiadu władze okupacyjne stwarzają nie do zniesienia warunki dla lokalnych mieszkańców, zmuszają Ukraińców do opuszczania swoich domów, a jednocześnie zachęcają obywateli Federacji Rosyjskiej do przenoszenia się na zajęte terytoria.

Według szacunków wywiadu na lewym brzegu obwodu chersońskiego liczba ludności spadła do 10–20% poziomu sprzed pełnej inwazji.

Według danych wywiadu na okupowanych obszarach obwodu chersońskiego Ukraińcy są często bezprawnie pozbawiani mieszkań i innego mienia prywatnego. O ile przed pełną inwazją na lewym brzegu obwodu chersońskiego mieszkało około pół miliona osób, o tyle obecnie, według przybliżonych szacunków, pozostało tam jedynie 10–20% przedwojennej liczby ludności.

Jednocześnie Moskwa celowo sprowadza na terytoria okupowane Rosjan. W tym celu wykorzystuje się w szczególności programy zatrudnienia „Ziemski nauczyciel”, „Ziemski felczer”, „Ziemski lekarz”, „Ziemski pracownik kultury” oraz „Ziemski trener”.

Jak zauważa Główny Sztab Wywiadu, władze rosyjskie zachęcają pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury do przenoszenia się na okupowane terytoria Ukrainy, oferując im jednorazowe wypłaty, podwyższone wynagrodzenia i inne przywileje. Minimalny okres umowy wynosi pięć lat.

Według danych wywiadu rosyjskim nauczycielom i lekarzom, którzy zgadzają się pracować na terytoriach okupowanych Ukrainy, obiecuje się po 2 mln rubli, a młodszemu personelowi medycznemu – po 1 mln rubli.

Główny Urząd Wywiadowczy informuje, że w okresie obowiązywania tych programów na okupowane terytoria Ukrainy sprowadzono już setki rosyjskich nauczycieli i lekarzy. Przybywali oni między innymi z obwodów krasnodarskiego, chabarowskiego, stawropolskiego i permskiego, z Okręgu Autonomicznego Jamalo-Nienieckiego, obwodów wołgogradzkiego, rostowskiego, magadańskiego, saratowskiego, kurskiego, orenburskiego, kirowskiego i leningradzkiego, a także z szeregu rosyjskich republik i miast.

Wywiad uważa, że sprowadzanie rosyjskich lekarzy na terytoria okupowane ma na celu przede wszystkim obsługę rosyjskich żołnierzy, a pracowników oświaty wykorzystuje się do narzucania ukraińskim dzieciom rosyjskiej tożsamości.

Poinformowało o tym Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Na okupowanych terytoriach Ukrainy nasila się bandytyzm i przemoc — GUR.

Wcześniej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rozpoczęło się głosowanie w tak zwanych wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, których Ukraina nie uznaje. Rosyjska propaganda równolegle rozpowszechnia informacje o rzekomo dużym zainteresowaniu ludzi lokalami wyborczymi i próbuje stworzyć obraz „masowego poparcia” dla Federacji Rosyjskiej.

Rosja nie radzi sobie z kryzysem wodnym na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Administracje okupacyjne nie nadążają z naprawą systemów zaopatrzenia w wodę, przez co lokalni mieszkańcy mogą już zimą pozostać bez stałego dopływu wody.

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