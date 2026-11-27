Rosja zamierza w ciągu najbliższych dziesięciu lat uruchomić dwie sieci satelitarne na potrzeby swoich sił zbrojnych. Do 2036 roku Moskwa planuje umieścić na orbicie 240 satelitów systemu „Innosiet”, a także 924 satelity sieci „Rassvet”.

„Rosja, jako państwo agresor, posiada dziesięcioletni plan wdrożenia sieci satelitarnych na potrzeby swoich sił zbrojnych – chodzi nie tylko o system „Rassvet”, ale także o nowy projekt – „Innoset” – – zaznaczył Skibicki.

Jak powiedział, nad rozwojem sieci satelitarnej „Innoset” pracuje firma „Geoscan” z siedzibą w Sankt Petersburgu. Do 2036 roku Rosjanie planują umieścić w kosmosie 240 satelitów tej sieci.

Jeśli chodzi o sieć „Rassvet”, plan Rosji przewiduje umieszczenie na orbicie 924 satelitów do 2035 roku. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu podkreślił, że rozbudowa rosyjskich sieci satelitów na niskiej orbicie stanowi globalne zagrożenie.

„W przypadku pełnego wdrożenia systemu „Rassvet” Rosja mogłaby wyposażyć różne rodzaje uzbrojenia w odbiorniki tej sieci i wykorzystywać je na całym świecie. Pozwoliłoby to Moskwie na stosowanie dronów morskich lub bezzałogowych statków powietrznych w regionach daleko poza Morzem Czarnym – w Europie, Afryce, na Bliskim lub Dalekim Wschodzie” – podkreślił Skibicki.

Informację tę przekazał zastępca szefa Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy, generał major Wadym Skibicki, w ekskluzywnym wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Times.

Wcześniej Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował dane dotyczące 49 rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw, które uczestniczą w tworzeniu systemu satelitarnego „Rassvet”. Rosja planuje wykorzystywać ten system nie tylko do zwykłej łączności, ale także na potrzeby swojej armii – w szczególności do kierowania oddziałami, dronami i systemami uderzeniowymi. W GUR podkreślają, że 23 przedsiębiorstwa i instytucje z opublikowanej listy nie są dotychczas objęte sankcjami krajów koalicji sankcyjnej.

Zatem opublikowana lista pozwala zidentyfikować, które firmy i struktury państwowe pomagają Rosji w rozwoju łączności satelitarnej. Ukraiński wywiad podkreśla, że ograniczenie dostępu do niezbędnych technologii może utrudnić stworzenie systemu, który Moskwa planuje wykorzystać w szczególności do dowodzenia wojskowego i operacji bojowych. Poinformowało o tym Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy na swojej stronie na Facebooku.

Rosyjski system satelitarny „Rassvet” może znacznie rozszerzyć możliwości kierowania środkami uderzeniowymi. Według eksperta Siergieja Flesha łączność satelitarna umożliwi rosyjskim operatorom bezpośrednie sterowanie dronami i rakietami, co może stanowić poważne zagrożenie.

Rosja może wykorzystać swoje rakiety nośne do jednoczesnego wyniesienia na orbitę dużej liczby satelitów systemu „Rassvet”. Doradca prezydenta Ukrainy ds. rozwoju technologicznych kierunków obrony Siergiej Beskrestnow uważa, że taki system może potencjalnie wzmocnić możliwości Federacji Rosyjskiej w zakresie sterowania dronami i rakietami.

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