Pod koniec lata 2026 roku rosyjskie siły zbrojne zaczęły stosować przeciwko Ukrainie nową rakietę skrzydłową „Filin”. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ujawnił podstawowe parametry tej broni.

Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował na portalu War&Sanctions interaktywny model 3D, schematy konstrukcyjne oraz bazę danych komponentów elektronicznych nowego pocisku skrzydłowego „Filin”, który Rosja zaczęła stosować pod koniec lata tego roku.

Zaznaczono, że nowa rakieta skrzydłowa „Filin” spółki akcyjnej „NPO Molnija” stanowi kontynuację tendencji rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego do opracowywania niedrogich środków ataku powietrznego z napędem odrzutowym i startem z ziemi.

„Filin” posiada kadłub wykonany z materiału kompozytowego o długości 3,5 metra i rozpiętości skrzydeł 3 metry. Poszczególne elementy rakiety zostały wykonane przy użyciu technologii druku 3D. Maksymalna prędkość podawana przez przeciwnika wynosi 800 km/h, a zasięg – do 1200 km.

Rakieta może poruszać się na bardzo niskich wysokościach lub na wysokości do 6 km. Istnieją wersje z głowicą bojową o masie 50 i 100 kg. Start odbywa się z naziemnej wyrzutni za pomocą przyspieszacza prochu.

Ustalono, że wyposażenie pokładowe rakiety produkuje spółka „PLAZ”, która jest również zaangażowana w produkcję bezzałogowego statku powietrznego „Harpia”. Moduły „Filina” i „Harpia” mają podobną konfigurację i oznakowanie. Za namierzanie celu odpowiada chiński inercyjny system nawigacyjny oraz 16-kanałowy system „Kometa”.

Baza komponentów elektronicznych wyposażenia pokładowego jest podobna do tej stosowanej w innych rosyjskich rakietach i bezzałogowych statkach powietrznych. Jednocześnie wyróżnia się zwiększonym udziałem chińskich komponentów: zidentyfikowano 35 amerykańskich i 22 chińskie komponenty, a także ujednoliceniem rozwiązań dla różnych bloków i płytek.

Silnik w „Filinie” jest jednak rosyjski — R500 firmy „Reynolds” LLC. Analogiczny silnik zidentyfikowano wcześniej w skrzydłowej rakiecie lotniczej S-71K „Kover”.

Źródło: GUR

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