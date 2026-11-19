Od wieczora 18 listopada rosyjskie wojska ponad 10 razy ostrzelały dwa rejony obwodu dniepropetrowskiego przy użyciu dronów. W wyniku ataków ranny został mężczyzna, uszkodzono budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, samochód oraz gospodarstwo rolne. Wybuchły również pożary.

„Jedna osoba odniosła rany. Wróg ponad 10 razy zaatakował dwa rejony za pomocą dronów” – zaznaczył.

Według słów Ganzhy, w rejonie Nikopolskim pod ostrzałem wroga znalazły się: centrum rejonowe oraz gminy Marganeck, Pokrowska i Czerwonogrygorowska. W wyniku ostrzałów uszkodzono tam prywatne domy.

Ranę odniósł 50-letni mężczyzna. Obecnie jest leczony ambulatoryjnie.

Rosyjskie wojska zaatakowały również rejon Synielnikowski. Wróg celował w gminy Mykołajowską i Ukraińską.

Uszkodzono tam budynki gospodarcze, samochód oraz gospodarstwo rolne. Ponadto w wyniku ostrzałów wybuchły pożary.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

W wyniku uderzeń dronów w obiekty energetyczne i cywilne w obwodzie pozbawiono zasilania 99 miejscowości.

Rosja przeprowadziła 692 ataki na obwód zaporoski; są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku odłamków drona.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii oraz gimnazjum; są ranni.

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