Rankiem 11 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Zaporoże, uszkadzając wielopiętrowy budynek, ciężarówkę oraz obiekt infrastruktury. W wyniku ataku rannych zostało pięć osób.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin:

„W wyniku uderzenia w wieżowiec ranna została 62-letnia kobieta. Uszkodzeniu uległy dach, fasada i balkony budynku oraz okna sąsiedniego akademika. Wrogiem zaatakowano również obiekt infrastruktury miejskiej. Rannych zostało trzech mężczyzn w wieku 36, 42 i 55 lat”.

Ponadto, według słów urzędnika, okupanci trafili w ciężarówkę w pobliżu budynku mieszkalnego – ranna została 52-letnia kobieta.

Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną obwodu chersońskiego, w wyniku czego 135 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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