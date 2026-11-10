Rosja zniszczyła placówkę opieki społecznej w Perejasławiu; są ofiary

W wyniku ataku rosyjskich wojsk na Perejasław 9 listopada zniszczono budynek, w którym mieszkają osoby wymagające szczególnego wsparcia społecznego i opieki. Są ranni – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Kijowie Timur Tkačenko.

Według informacji władz obwodowych w wyniku trafienia budynek został częściowo zniszczony. Dwie osoby odniosły obrażenia – zostały one hospitalizowane w celu udzielenia pomocy medycznej. Wszyscy pozostali mieszkańcy budynku zostali ewakuowani.

Na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze i specjalistyczne. Odpowiedzialne organy koordynują działania, aby zapewnić niezbędną pomoc ewakuowanym obywatelom i zakwaterować ich w bezpiecznych warunkach.

Źródło: Timur Tkaczenko

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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