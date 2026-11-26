Rosyjskie wojska celowo atakują kluczowe podstacje i sieci dystrybucyjne w Dnieprze i obwodzie dnieprzańskim, przeprowadzając kolejne uderzenia, aby uniemożliwić przywrócenie dostaw energii elektrycznej – poinformował minister energii Ukrainy Denys Szmyhal. Jak powiedział, z powodu uszkodzeń sieci w regionie obowiązują ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, a pracownicy sektora energetycznego i ekipy awaryjne pracują przez całą dobę.

Podsumowując posiedzenie sztabu ds. sytuacji w obwodzie, minister ogłosił, że 27 listopada do regionu trafi siedem potężnych generatorów dieslowych, przeznaczonych w szczególności na potrzeby infrastruktury krytycznej w Dnieprze, a także zapowiedział rozważenie przyznania środków regionalnej administracji wojskowej na zakup paliwa dieslowego.

Ponadto Denys Szmyhal poinformował, że od początku roku Ministerstwo Energii przekazało już obwodowi dniepropetrowskiemu 571,4 ton sprzętu, a także polecił przyspieszyć instalację i podłączenie gazowych instalacji do wytwarzania energii w systemie rozproszonym.

Źródło: oświadczenie ministra energii Ukrainy Denisa Szmygala.

Rosyjskie wojska celowo atakują elektrownię wodną Dnipro i główne linie przesyłowe w obwodzie zaporoskim, próbując odłączyć obwód dniepropetrowski od ukraińskiej sieci energetycznej. Poinformował o tym dyrektor programów energetycznych Centrum Razumkowa Włodzimierz Omelczko.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ciepłownicze i wodociągowe przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Kijów i siedem obwodów Ukrainy. Według słów premiera Serhija Koreckiego ostrzałowi poddano obiekty wodociągowe, sieci ciepłownicze, centra handlowe i budynki mieszkalne, a także dwa zagraniczne statki. Wiadomo o co najmniej dziesięciu poszkodowanych.

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