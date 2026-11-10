Rosyjscy okupanci przygotowują nową platformę startową dla bezzałogowych statków powietrznych z napędem odrzutowym w pobliżu miasta Millerowo w obwodzie rostowskim, położonego 50 kilometrów od tymczasowo okupowanego Ługańska. Poinformował o tym ekspert lotniczy Konstantin Kryvolap.

Według eksperta, w związku z planami osiągnięcia miesięcznej produkcji do 3000 dronów odrzutowych oraz podobnej liczby dronów uderzeniowych typu „Shahed”, wróg odczuwa brak infrastruktury i planuje zwiększyć ogólną liczbę portów dronowych z 8 do 20 obiektów. Kluczowym elementem nowego obiektu w Millerowie jest 85-metrowa katapulta, która pozwoli na wystrzeliwanie około 100 dronów odrzutowych dziennie.

Źródło: Komentarz eksperta lotniczego Konstantina Krywolapa w programie „Kanału 24”.

Rosja urządzila nowy plac startowy dla dronów odrzutowych typu „Shahed” w pobliżu lotniska wojskowego „Millerowo”. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne, które potwierdzają powstanie nowego portu dronowego. Szczegóły dotyczące obiektu ujawniło Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Rosja zmodernizowała drona Geran-4, który otrzymał nowy system nawigacji i głowicę bojową.

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