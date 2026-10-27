Rosja rozbudowuje bazę startową dronów na Krymie i buduje dziesiątki schronów

Na lotnisku wojskowym „Gwardijskie” na okupowanym Krymie buduje się nowe schrony dla rosyjskich dronów typu „Geran”. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, na terenie obiektu powstaje ponad 20 schronów dla dronów oraz około 40 mniejszych budowli przypominających garaże.

Według danych Dnipro Osint nowe zdjęcia satelitarne pokazują budowę ponad 20 niewielkich schronów. Są one chronione nasypami ziemnymi. Ponadto powstaje około 40 mniejszych „garaży”, przeznaczonych do przechowywania, konserwacji i przygotowywania dronów do startów.

Na zdjęciach widoczne są również skutki poprzednich ataków na lotnisko. Co najmniej jeden hangar został uszkodzony w wyniku uderzenia drona.

Dnipro Osint zauważa, że na lotnisku „Gwardijskie” wykorzystuje się mobilne platformy startowe zamiast stacjonarnych instalacji. Drony ładuje się na specjalnie wyposażone pojazdy, z których są one wystrzeliwane z pasa startowego.

„Gwardijskie” to lotnisko w rejonie symferopolskim na Krymie, na północ od Symferopola. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy określa go jako jedno z kluczowych lotnisk wojskowych Rosji na półwyspie. Służy ono do stacjonowania samolotów lotnictwa operacyjno-taktycznego i morskiego, zapewniania lotów bojowych, logistyki oraz obsługi technicznej sprzętu lotniczego. Współrzędne: 45,107463° szer. półn., 33,981942° dł. wsch.

Źródło: Dnipro Osint

Tymczasem w Rosji do produkcji „szahidów” zaangażowano 12 tysięcy pracowników z KRLD.

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