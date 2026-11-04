Rosja produkuje co miesiąc ponad 200 rakiet i gromadzi zapasy strategiczne — wywiad

Rosja nadal zwiększa produkcję rakiet dalekiego zasięgu i uzupełnia rezerwy strategiczne, pomimo międzynarodowych sankcji. Według stanu na październik 2026 r. kraj-agresor dysponował nawet 700 rakietami balistycznymi i kilkoma tysiącami rakiet skrzydłowych różnych typów.

Według informacji Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy jest w stanie produkować co miesiąc ponad 200 pocisków manewrujących i balistycznych, z czego do 110 sztuk to broń balistyczna.

Jednym z głównych rodzajów uzbrojenia balistycznego armii rosyjskiej pozostają pociski 9M723 należące do operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego „Iskander-M”. Ich obecne zapasy szacuje się na około 115 sztuk, podczas gdy miesięczna produkcja wynosi około 65 rakiet.

Równolegle rosyjskie przedsiębiorstwa pracują nad zmodernizowanym kompleksem rakietowym, którego przewidywany zasięg rażenia ma wynosić od 550 do 700 kilometrów.

Ponadto Rosja zgromadziła do 400 pocisków RM-48U, przeznaczonych do przeciwlotniczych kompleksów rakietowych S-400. Według szacunków ukraińskiego wywiadu rosyjski przemysł produkuje co miesiąc około 40 takich pocisków.

Kraj-agresor dysponuje również znacznymi zapasami pocisków przeciwokrętowych, które wykorzystuje również do ataków na cele naziemne. W szczególności arsenał rakiet 3M55 „Onyx”, w tym zmodernizowane wersje, przekracza 600 sztuk.

W Głównym Urzędzie Wywiadu (GUR) zaznaczają, że Rosjanie udoskonalili te pociski, zwiększając moc głowicy bojowej oraz zasięg lotu. W ciągu siedmiu miesięcy 2026 roku przedsiębiorstwa rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego wyprodukowały ponad 55 sztuk „Onyksów”.

Kolejnym elementem rosyjskiego arsenału rakietowego są rakiety hipersoniczne 3M22 „Cyrkon”. Ich zapasy przekraczają 120 sztuk. Jednocześnie tempo produkcji pozostaje stosunkowo niskie: w ciągu siedmiu miesięcy bieżącego roku Rosja wyprodukowała ponad 30 takich rakiet.

Osobno ukraiński wywiad poinformował o problemach z produkcją rakiet aerobalistycznych X-47M2 „Kindżal”.

Według danych Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) rosyjskie przedsiębiorstwa tymczasowo wstrzymały ich produkcję z powodu problemów z celnością. Moce produkcyjne, które wcześniej wykorzystywano do produkcji „Kindżali”, przekierowano na produkcję innych rodzajów uzbrojenia balistycznego.

Jednocześnie Rosja nadal aktywnie produkuje pociski skrzydłowe X-101, które pozostają jednym z głównych środków zadawania masowanych uderzeń na Ukrainę.

Z informacji wywiadu wynika, że miesięczny plan produkcji rakiet X-101 przekracza 80 sztuk, przy czym rzeczywiste wyniki poszczególnych przedsiębiorstw nawet przewyższają wyznaczone cele.

Jednak również w tym zakresie rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy boryka się z trudnościami technicznymi. W szczególności odnotowuje się usterki związane z odłączaniem się rakiet od nośników lotniczych podczas startów. Z powodu wykrytych usterek poszczególne partie uzbrojenia są odsyłane do zakładów w celu przeprowadzenia naprawy.

Ponadto rosyjskie siły zbrojne zgromadziły ponad 450 morskich pocisków manewrujących 3M14 „Kalibr”. Co miesiąc zakłady w kraju-agresorze produkują około 29 sztuk tego uzbrojenia.

Według danych Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) znaczna część nowych „Kalibrów” trafia do rezerwy strategicznej rosyjskiego dowództwa. W szczególności planuje się wykorzystać je do dalszego wyposażania flot.

Informację tę przekazało Główne Wywiadowe Zarząd Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Wcześniej informowano, że Rosja prawdopodobnie wykorzystała tzw. „wielkanocne zawieszenie broni” w dniach 11–12 kwietnia do zgromadzenia rakiet i dronów w celu przeprowadzenia dalszych masowych ataków na Ukrainę.

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Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

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