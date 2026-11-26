W wyniku rosyjskiego ataku na miasto w obwodzie donieckim zginął mężczyzna, a kolejny został ranny. Okupanci użyli dwóch bomb lotniczych o masie 250 kg każda.

Informację tę podał na Facebooku szef Słowiańskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Wadim Liach.

„Rankiem 26 listopada wróg zrzucił na dzielnice mieszkalne Słowiańska dwie bomby lotnicze FAB-250… Zginął 37-letni mężczyzna. Kolejny mężczyzna, urodzony w 1986 roku, odniósł rany” – napisał Liach.

W wyniku ataku częściowo zniszczony został budynek wielorodzinny, a także prywatny dom.

Uszkodzonych zostało co najmniej 15 domów prywatnych i 13 budynków wielokondygnacyjnych – zaznaczył Liach.

W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada poszkodowanych zostało cztery osoby. Atakom poddano Gorodnię, Semeniwkę, Koriukówkę, miejscowości gminy Olyszywskiej oraz Nowogród Siewierski.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 dronami bojowymi różnych typów.

Od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

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