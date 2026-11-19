Po uszkodzeniu mostu krymskiego władze rosyjskie zintensyfikowały poszukiwania alternatywnych szlaków komunikacyjnych z tymczasowo okupowanym półwyspem. Jedną z kluczowych opcji rozważanych przez okupantów jest droga krajowa R-280 „Noworosja”, która przebiega przez Mariupol i łączy rosyjski Rostów nad Donem z okupowanymi terytoriami Ukrainy oraz Krymem.

Według danych rady miejskiej okupanci wykorzystują tę trasę jako ważny korytarz wojskowo-logistyczny do transportu amunicji, paliwa i innych zasobów dla swoich oddziałów. Burmistrz Mariupola Wadim Bojczenko zaznaczył, że administracja okupacyjna stara się przekształcić miasto w duży węzeł transportowy w celu zaopatrzenia armii rosyjskiej, a poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej dąży do umocnienia swojej obecności i włączenia zajętych regionów do własnej przestrzeni.

Jednocześnie arterie transportowe na tym kierunku są regularnie narażone na ostrzał ze strony sił ukraińskich. W szczególności w nocy z 16 na 17 listopada 2026 r. ostrzałowi został poddany most nad rzeką Mius, stanowiący część trasy R-280, a także uszkodzona została nawierzchnia drogowa w pobliżu przeprawy.

Źródło: Rada Miasta Mariupola.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Azowskim, jak twierdzi autor komunikatu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, chociaż z powodu ataku pociągi miały opóźnienia

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