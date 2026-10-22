Rosja przeprowadziła atak na Charków i okolicę, w wyniku którego zginęła kobieta, a wśród rannych znalazło się dwoje dzieci

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska zaatakowały Charków oraz wieś Limanówka w obwodzie charkowskim. W wyniku ataków zginęła kobieta, a cztery osoby odniosły rany, w tym dzieci w wieku 10 i 13 lat.

Poinformował o tym szef administracji obwodowej Oleg Sinegubow.

W Charkowie w nocy rosyjskie drony uszkodziły również budynki mieszkalne, sklep i samochody, a w jednej z dzielnic miasta zapaliły się ciężarówki. Uderzenia odnotowano w dzielnicach Słobidzkiej i Osnowiańskiej.

W dzielnicy Slobidskiej zapalił się budynek gospodarczy, uszkodzono również domy prywatne.

W dzielnicy Osnovjanska w wyniku ataku uszkodzeniu uległ sklep, cztery samochody oraz okna wielopiętrowego budynku mieszkalnego.

Według wstępnych informacji w dzielnicach tych nie odnotowano ofiar.

Kolejny atak rosyjskiego drona odnotowano w dzielnicy Chłodnogórskiej w Charkowie. Uderzenie miało miejsce na terenie parkingu dla samochodów ciężarowych.

W wyniku ataku zapaliły się cztery ciężarówki, przyczepa i samochód osobowy.

Nie ma ofiar. Służby ratownicze pracują na miejscu i likwidują skutki rosyjskiego ataku.

W miejscowości Limanówka w rejonie Lozowskim w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęła 42-letnia kobieta.

Cztery osoby odniosły obrażenia. Wśród nich są chłopcy w wieku 13 i 10 lat.

Według Sinegubowa lekarze udzielili poszkodowanym niezbędnej pomocy.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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