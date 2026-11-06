Rosja werbuje ukraińskich uchodźców do prowadzenia działań dywersyjnych w krajach europejskich – wywiad

Rosyjskie służby specjalne próbują werbować ukraińskich uchodźców do przeprowadzania akcji dywersyjnych na terenie krajów europejskich. W celu znalezienia wykonawców korzystają z sieci społecznościowych, komunikatorów internetowych oraz ogłoszeń o pracy.

Potencjalnym rekrutom oferują szybki zarobek, próbując w ten sposób skłonić ich do wykonywania zadań dywersyjnych.

Według danych wywiadu jednym z przykładów takiej działalności był pożar w pobliżu zakładu zbrojeniowego Carfil SA w rumuńskim mieście Brașov we wrześniu 2026 roku.

Rumuńskie służby specjalne ustaliły, że za podpaleniem stała sieć agentów kierowana przez rosyjskie służby specjalne. Wśród podejrzanych znajduje się obywatel Ukrainy oraz dwóch Białorusinów. Zostali oni zatrzymani na terytorium Unii Europejskiej, gdzie – według ustaleń śledztwa – przygotowywali podobne przestępstwa.

W Służbie Wywiadu Ukrainy podkreślają, że ten przypadek stanowi część szerszej kampanii rosyjskich operacji hybrydowych w Europie. Moskwa próbuje wykorzystywać do działań dywersyjnych obywateli innych państw, w szczególności Ukraińców, aby ukryć własny udział w tych działaniach, a jednocześnie wzmocnić nastroje antyukraińskie.

Według informacji ukraińskiego wywiadu od 2022 roku w Europie odnotowano około 200 aktów dywersji, które wiąże się z Rosją. Największa część takich przypadków – 21% – przypada na Polskę. Organy ścigania zidentyfikowały ponad 170 sprawców, wśród których znajdują się również obywatele Ukrainy.

Wywiad wskazuje, że głównymi celami rosyjskich służb specjalnych są zastraszanie Europejczyków oraz podważanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Moskwa zwraca szczególną uwagę na Polskę, przez którą przebiegają ważne trasy dostaw broni.

Potencjalnymi celami sabotażu stają się linie kolejowe, centra logistyczne, magazyny i zakłady zbrojeniowe.

W Służbie Wywiadu Wojskowego wyjaśnia się, że rosyjscy kuratorzy poszukują przede wszystkim osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, nastolatków, osób pochodzących z tymczasowo okupowanych terytoriów oraz osób mających powiązania z przestępczością.

Rekrutacja często zaczyna się od prostych zadań: sfotografowania określonego obiektu lub rozklejenia naklejek. Z czasem wykonawcom mogą zlecać śledzenie, niszczenie mienia, podpalenia lub wybuchy.

Wyniki wykonanych zadań osoby zwerbowane są zmuszane do rejestrowania na wideo. Takie materiały mogą być wykorzystywane do późniejszego szantażu.

Służby wywiadowcze ostrzegają, że po przeprowadzeniu akcji dywersyjnych rosyjskie służby specjalne zazwyczaj pozostawiają wykonawców bez wsparcia. Zamiast tego grozi im zatrzymanie i długie kary pozbawienia wolności.

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy wzywa Ukraińców przebywających za granicą do zachowania ostrożności w przypadku ofert łatwego zarobku, zwłaszcza jeśli nieznajomi wymagają zachowania poufności lub próbują uzyskać dane osobowe.

Informacja ta pochodzi ze Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

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