Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan po drugim spotkaniu ministerialnym poświęconym bezpieczeństwu międzyregionalnemu i wzajemnym powiązaniom, które odbyło się w Brukseli.

„Szukamy możliwości, by to osiągnąć. Prowadzimy rozmowy zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską. Jest to skomplikowana kwestia, ponieważ Rosjanie nie chcą tymczasowego porozumienia z Ukraińcami w sprawie Morza Czarnego bez stałego porozumienia pokojowego” – powiedział Fidan, komentując wysiłki na rzecz dostaw zboża na rynki światowe.

Według tureckiego ministra negocjacje dotyczące sytuacji na Morzu Czarnym trwają intensywnie. W szczególności strony poszukują możliwości wznowienia transportu zboża i zapewnienia jego dostępu na rynki międzynarodowe.

„Obecnie prowadzimy aktywne negocjacje dotyczące Morza Czarnego. W szczególności zastanawiamy się, jak ponownie zapewnić dostęp zboża do rynków światowych? Szukamy możliwości, aby to osiągnąć” – zaznaczył Hakan Fidan.

W ramach spotkania Fidan wziął również udział w sesji „Promowanie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego” oraz przeprowadził rozmowy z europejskimi partnerami.

Wśród kluczowych tematów dyskusji znalazły się bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czarnym oraz wznowienie transportu zboża.

Mówiąc o roli Turcji w umacnianiu powiązań regionalnych, minister podkreślił konieczność aktywnego proponowania rozwiązań i brania odpowiedzialności za ich promowanie.

Osobno szef tureckiego MSZ skomentował rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Według niego jedną z głównych nierozwiązanych kwestii pozostaje Donbas, w sprawie którego stanowiska stron znacznie się różnią.

Fidan zaznaczył, że Rosja domaga się przekazania jej pozostałej części terytorium regionu, którą uwzględnia w swojej definicji granic. Ukraina natomiast nie zgadza się oddać swojej ziemi.

„Według Rosjan pozostała część terytorium stanowi 11–12%, a według szacunków Ukraińców – 18%. Obecnie w pewnym stopniu omawiane są kwestie wykraczające poza granice tego terytorium” – powiedział Fidan.

Minister spraw zagranicznych Turcji dodał, że w przypadku osiągnięcia porozumienia pokojowego strony będą musiały określić, gdzie przebiegać będzie linia starcia między Rosją a Ukrainą. Kwestię Donbasu nazwał najważniejszym elementem tych rozmów.

Informuje o tym turecka stacja telewizyjna NTV.

Rosyjska delegacja podczas rozmów w Abu Zabi oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wziął w poniedziałek, 16 listopada, udział w pierwszej sesji spotkania ministerialnego poświęconego realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Czarnego. Dyskusja skupiała się na międzyregionalnym programie działań w zakresie łączności.

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