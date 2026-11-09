Rosyjskie siły zbrojne mogą z dużą precyzją niszczyć mosty za pomocą rakiet balistycznych „Iskander” dzięki zastosowaniu specjalnych głowic naprowadzających typu optycznego.

Według niego podczas alarmów powietrznych na całym terytorium Ukrainy dochodzi do zakrojonego na szeroką skalę zakłócania działania systemów nawigacyjnych.

W takich warunkach rosyjskiej rakietie „Iskander” trudno jest trafić w cel z dokładnością do metra, ponieważ inercyjny system naprowadzania nie jest w stanie zapewnić takiej precyzji.

„A nasz przeciwnik chce trafić. Dlatego w rakietach „Iskander” stosuje się głowice naprowadzające typu optycznego 9E436, 9B918 lub drogie głowice z naprowadzaniem radiolokacyjnym 9B918. Podczas spadania głowicy bojowej w ciągu kilku sekund odbywa się skanowanie terenu za pomocą radaru, a do systemu naprowadzania rakiety wprowadzana jest korekta” – zauważył Beskrestnow.

Informację tę podał na Facebooku niezależny doradca prezydenta Ukrainy Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem „Flash”.

Przypomnijmy, że po przeprowadzeniu kontroli technicznej ponownie zezwolono na przejazd przez Most Północny, ale z tymczasowymi ograniczeniami.

W niedzielę, 8 listopada, w Zaporożu tymczasowo zamknięto most im. Preobrazhenskiego.

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