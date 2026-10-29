Rosja produkuje pociski balistyczne w ilościach przewyższających światową zdolność produkcyjną pocisków przechwytujących typu Patriot. W związku z tym rośnie niedobór środków obrony przeciwlotniczej niezbędnych do przechwytywania celów balistycznych.

„Rosja produkuje więcej rakiet balistycznych niż na całym świecie produkuje się systemów Patriot przeznaczonych do zwalczania tych rakiet” – powiedział Beskrestnow dziennikarzom w czwartek.

Według Siergieja Beskrestnowa Rosja nadal produkuje rakiety balistyczne „Iskander” oraz pociski do systemów przeciwlotniczych S-400, które mogą być również wykorzystywane do niszczenia celów naziemnych.

Możliwości produkcyjne Rosji w tych segmentach, według oceny Beskrestnowa, przewyższają obecne potrzeby rosyjskich sił zbrojnych. Ponadto Federacja Rosyjska częściowo przekierowała produkcję z rakiet „Kindżal” na rakiety balistyczne.

Doradca prezydenta podkreślił, że wzrost produkcji rakiet balistycznych pogłębia problem braku środków do ich przechwytywania. Dodatkowym czynnikiem są rakiety produkowane przez Koreę Północną i Iran.

Aby przeciwdziałać zagrożeniu balistycznemu, według Beskrestnowa, konieczne jest zwiększenie światowej produkcji pocisków przechwytujących PAC-3 dla systemów Patriot.

Jednocześnie trudno jest szybko zniwelować dysbalans między produkcją rakiet ofensywnych a środkami obrony przeciwlotniczej. Zwiększenie produkcji pocisków przechwytujących wymaga czasu i wiąże się z ograniczeniami produkcyjnymi.

W ten sposób wzrost rosyjskiej produkcji rakiet balistycznych w połączeniu z dostawami rakiet z Korei Północnej i Iranu stanowi dodatkowe obciążenie dla ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, istotne jest zwiększenie produkcji rakiet przechwytujących PAC-3.

Stwierdził to doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

Rosja produkuje co miesiąc do 3 tysięcy bezzałogowych statków powietrznych typu „Shahed” oraz około 700 dronów „Geran-5”. Rosyjskie siły zbrojne próbują zgromadzić zapasy na potrzeby ataków na Ukrainę zimą, jednak obecnie nie dysponują znacznymi rezerwami dronów.

Według stanu na październik Rosja produkuje około 110 rakiet balistycznych i do 4 000 dronów uderzeniowych z silnikiem odrzutowym miesięcznie.

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