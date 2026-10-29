Rosja produkuje do 3 tysięcy rakietowych „Szahidów” miesięcznie i gromadzi zapasy na zimowe ataki — Flash

Rosja produkuje co miesiąc do 3 tysięcy dronów rakietowych typu „Shahed” oraz około 700 dronów „Geran-5”. Rosyjskie wojska próbują zgromadzić zapasy na zimowe ataki na Ukrainę, jednak obecnie nie dysponują znacznymi rezerwami dronów.

Według Siergieja Beskrestnowa spadek liczby ataków na Kijów w ostatnim czasie nie wiąże się z ograniczeniem produkcji rosyjskich dronów. Zamiast tego rosyjskie siły zbrojne zaczęły aktywniej atakować zachodnie i inne regiony Ukrainy.

„Wiele osób pyta: czy może coś się stało u Rosjan z produkcją, skoro jest mniej dronów typu „szahid”? — Nie. Patrzę na statystyki — zaczęli atakować regiony zachodnie. To znaczy wcześniej zaczęli od Kijowa, masowo atakowali Kijów, spowodowali tu katastrofę. Teraz próbują atakować regiony zachodnie i nie tylko. I właśnie dlatego w Kijowie odczuwa się, że zrobiło się nieco spokojniej” — zauważył „Flash”.

Doradca prezydenta poinformował również, że Rosja dąży do zgromadzenia zapasów dronów na potrzeby zimowych ataków. Jednocześnie, jak twierdzi, rosyjskie wojska często wykorzystują drony niemal natychmiast po ich wyprodukowaniu.

„Ponadto, patrząc na procent wykorzystania, widzę, że rzeczywiście starają się zgromadzić pewne zapasy, aby zaatakować nas zimą, co jest logiczne. Ciągle powtarzam, że znajdujemy szczątki dronów „Shahed” i widzimy datę produkcji. Ciągle widzimy, że wysyłają do nas „Shahedy” dosłownie prosto z linii produkcyjnej. To znaczy, mija tydzień, a „Shahed” już nas atakuje. Oznacza to, że nie mają dużych zapasów” – dodał urzędnik.

Według Beskrestnowa data produkcji widoczna na szczątkach zestrzelonych dronów wskazuje, że między wyprodukowaniem drona a jego użyciem może upłynąć zaledwie około tygodnia.

Siergiej Beskrestnow oświadczył, że Ukraina dysponuje danymi dotyczącymi miesięcznej produkcji rosyjskich dronów.

„Odrzutowych „Shahedów” produkują około trzech tysięcy miesięcznie, a do tego możemy dodać jeszcze „Geran-5” — to osobny typ, około 700 sztuk” — stwierdził urzędnik.

Zatem, zgodnie z przedstawionymi przez niego szacunkami, Rosja produkuje co miesiąc do 3 tysięcy rakietowych „Szahidów” oraz około 700 dronów „Geran-5”.

Ponadto strona rosyjska nadal zwiększa produkcję uzbrojenia i opracowuje nowe, tanie rakiety odrzutowe.

„Planują produkcję rzędu dziesiątek tysięcy rocznie” — podkreślił „Flash”, odnosząc się do planów Rosjan dotyczących produkcji takich rakiet.

O tym poinformował doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej „Flash” Beskrestnow podczas rozmowy z dziennikarzami.

Według stanu na październik Rosja produkuje około 110 rakiet balistycznych i do 4000 rakietowych dronów uderzeniowych miesięcznie.

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