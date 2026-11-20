Tej nocy, 20 listopada, wojska rosyjskie po raz pierwszy od pół roku wypłynęły swoimi okrętami na wody Morza Czarnego. Podczas pobytu w tym rejonie okupanci przeprowadzili ponad 20 wystrzałów.

„Dzisiaj po raz pierwszy od pół roku wypłynęli na morze i wykorzystali swoje okręty. Okręty wystrzeliwały z portu, jak zwykle, a łodzie podwodne oczywiście spoza (bazy – red.). Nie mogą ich wystrzelić z samej bazy. W sumie dzisiaj odnotowano ponad 20 wystrzałów” – powiedział rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

Dodał, że wykorzystanie Floty Czarnomorskiej podczas połączonego ataku na Ukrainę, podobnie jak sam atak, jest planowane z wyprzedzeniem.

Informację tę przekazał w telewizji rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

Wcześniej informowaliśmy, że rosyjskie okręty boją się wypływać na morze — pociski Kalibr wystrzeliwane są z portów.

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