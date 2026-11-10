W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja raniła osiem osób w obwodzie charkowskim, w tym dwuletnie dziecko

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały Charków oraz 10 innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzału rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Syniegubow.

„W Charkowie rany odniosły kobiety w wieku 70 i 77 lat, mężczyźni w wieku 54 i 44 lat oraz chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy; ostry zespół stresu przeżyły kobiety w wieku 46 i 80 lat; w miejscowości Szewczenkowe ranny został 22-letni mężczyzna” – napisał Sinegubow na swoim kanale w Telegramie.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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