Od początku pełnej inwazji Rosja importowała z Chin towary o wartości około 120 mln dolarów pod kodem celnym stosowanym przez producentów nadmuchiwanych makiet sprzętu wojskowego.

Chodzi o kopie samolotów, śmigłowców, czołgów, systemów obrony powietrznej, artylerii i wyrzutni rakietowych.

Takie makiety są wykorzystywane jako fałszywe cele, aby wprowadzać w błąd ukraiński wywiad i drony oraz chronić prawdziwy sprzęt przed atakami.

Niektóre z nich są w stanie naśladować sygnatury cieplne i promieniowanie radiowe prawdziwych maszyn, wprowadzając w błąd nawet systemy radarowe.

Według Roberta Tollasta, badacza z brytyjskiego instytutu RUSI, znaczna część tej produkcji trafia do Rosji przez granicę chińską. Zaznacza on, że takie fałszywe cele zmuszają Ukrainę do marnowania precyzyjnej amunicji, a problem ten z czasem może się tylko pogłębić.

Źródło: The Telegraph

Rosyjscy żołnierze zaczęli wykorzystywać manekiny strzelców na starych samochodach, próbując imitować pozycje mobilnych grup ogniowych. W ten sposób okupanci starają się chronić drogi w rejonach przygranicznych przed atakami ukraińskich dronów.