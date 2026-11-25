W wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej spowodowanych rosyjskimi ostrzałami część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

Jak powiedział, pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów mieszkańców.

Semikin obiecał przekazać dodatkowe informacje na temat przywrócenia dostaw energii elektrycznej.

Z kolei spółka akcyjna „Zaporizhzhiaoblenergo” dodała, że również w samym Zaporizhzhia są odbiorcy pozbawieni prądu.

„Wprowadzono w życie plan reagowania na awarie systemowe w sieciach energetycznych, pracujemy nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej” – zaznaczył dyrektor „Zaporizhzhiaoblenergo” Andrij Stasiewski.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył na teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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