W ciągu ostatnich 24 godzin, 20 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 489 ataków na 48 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków wroga na Zaporoże i rejon zaporożski zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne, w tym jedno dziecko.

Wojska rosyjskie przeprowadziły 16 nalotów na Zaporoże, Komyshuvasze, Kushugumie, Balabinie, Andrianivce, Zhovtenkomu, Jasnej Polanie, Noworozivce, Zhovtej Kruchi, Tavriyskim, Nowoivanivce, Jegorivce i Wasynivce.

Ponadto 359 dronów różnych typów, głównie dronów FPV, zaatakowało Zaporoże, Kuszuhum, Balabine, Nowooleńówkę, Szewczenkowskie, Nowoalexandrowkę, Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłówkę, Łukjanowskie, Rične, Nowojakowłiwkę, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandrijówkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Nowopawłówkę, Czarivne, Bilohiria, Czerwoną Krynicę, Jegorówkę, Nowoseliwkę, Huliaipilskie, Kopani, Dolinkę, Girke, Werchnia Tersa, Riwne, Vozdvyżiwka, Dobropillia, Nowe Zaporoże, Rizdvyanka, Prydorożne, Kosivcewe i Ternuwate.

Okupanci 11 razy ostrzelali miejscowości z rakietowych systemów salwowych (RSS). Atakom uległy: Stepnogorsk, Primorskie, Magdalinówka, Mała Tokmachka, Nowodanilówka, Nowoandriivka oraz Czerwona Krynica.

Ponadto odnotowano 103 ostrzały artyleryjskie na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówka, Nowoandriivka, Mała Tokmachka, Preobrażenka, Czarownym, Bilohrii, Nowoseliwce, Huliaipilske, Hirkom, Kopaniom, Werchniej Tersie, Vozdvyżiwce i Dobropillii.

W ciągu doby wpłynęło 272 zgłoszenia dotyczące zniszczeń infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów.

Poinformował o tym współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow na Telegramie.

Wieczorem 20 listopada rosyjski dron zaatakował przedmieścia Charkowa. W wyniku uderzenia rannych zostało sześć osób, w tym dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. W budynku mieszkalnym wybuchł pożar na czwartym i piątym piętrze.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

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