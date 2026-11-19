W nocy z 18 na 19 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na południu obwodu odeskiego. Atakowi poddano obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Oleg Kiper.

Według jego słów, w nocy Rosja przeprowadziła potężny, złożony atak na południe obwodu odeskiego. W wyniku ataku uszkodzone zostały obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej. Atak nie wpłynął na dostawy energii.

Nie ma ofiar. Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków ataku.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Odessie (OAP)

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