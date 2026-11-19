Rosja przeprowadziła połączony atak na obwód odeski, w wyniku którego uszkodzono obiekty przemysłowe i energetyczne
W nocy z 18 na 19 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na południu obwodu odeskiego. Atakowi poddano obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Oleg Kiper.
Według jego słów, w nocy Rosja przeprowadziła potężny, złożony atak na południe obwodu odeskiego. W wyniku ataku uszkodzone zostały obiekty infrastruktury przemysłowej i energetycznej. Atak nie wpłynął na dostawy energii.
Nie ma ofiar. Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków ataku.
Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Odessie (OAP)
Rosja przeprowadziła 692 ataki na obwód zaporoski, są ofiary śmiertelne i wielu rannych.
W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.
W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego.
W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii oraz gimnazjum; są ranni.