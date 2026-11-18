W ciągu ostatniej doby, 17 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 692 ataki na 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły dwie osoby, a kolejne 49 zostało rannych.

Według informacji władz obwodowych armia rosyjska zastosowała przeciwko miejscowościom regionu rakiety, lotnictwo, drony, rakietowe systemy salwowe oraz artylerię.

Bezpośrednio na Zaporoże okupanci przeprowadzili 11 ataków rakietowych.

Ponadto wojska rosyjskie przeprowadziły 12 nalotów na Odarivkę, Hryhorivkę, Szewczenkowskie, Noworozivkę, Jasną Polanę, Błakytne, Nowoivanivkę i Szczęśliwe.

Najwięcej ataków najeźdźcy przeprowadzili przy użyciu dronów. W ciągu doby 514 bezzałogowych statków powietrznych różnych modyfikacji, głównie dronów FPV, zaatakowało miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Atakom dronów padły ofiarą: Zaporoże, Wilniansk, Małokaterynówka, Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowka, Hryhorivka, Nowojakowliwka, Mykhajło-Lukaszewe, Rizdvyanka, Kosinczewe, Marjivka, Bilenke, Znachkove, Stepnogorsk, Plawni, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłowka, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivka, Nowopawłowka, Preobrazhenka, Nowodanilówka, Mała Tokmachka, Czerwona Krynica, Omelnyk, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Werchnia Tersa, Kopani, Dolynka, Riwne, Vozdvyzhivka oraz Nowe Zaporoże.

Ponadto wojska rosyjskie przeprowadziły 13 ostrzałów z rakietowych systemów ognia salwowego. Pod ostrzałem znalazły się: Zaporoże, Kuszugum, Komyszuwacha, Tauriyske, Magdalinówka, Odarówka, Orichów, Nowosoloszyne i Omelnik.

Kolejne 142 uderzenia artyleryjskie miały miejsce w Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowce, Wesołance, Zaporożcu, Nowojakowliwce, Zapasne, Magdalinówce, Rizdwiance, Kosincze, Stepnogorsku, Pławne, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłiwkę, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriiwkę, Nowopawłiwkę, Preobrażenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmaczkę, Czerwoną Krynicę, Omelnik, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Rivne, Vozdvyżiwkę oraz Nowe Zaporoże.

W sumie w ciągu doby do odpowiednich służb wpłynęło 324 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów.

Poinformował o tym przewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

Wieczorem 17 listopada wojska rosyjskie rozpoczęły kolejny atak z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków drona.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii i gimnazjum; są ranni.

Czytaj nas na