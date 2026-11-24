W wyniku ataku wroga uszkodzono obiekty energetyczne w dwóch rejonach obwodu. Poinformowała o tym Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa.

Jak podano, w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Według danych administracji obwodowej na miejscu działają odpowiednie służby. Trwają prace nad usunięciem skutków ataku i oceną wyrządzonych szkód.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, poinformowały władze obwodowe.

Zdjęcie: Rosja zaatakowała 11 obwodów Ukrainy: w Zaporożu zginęły dwie osoby.

Rosja ponownie zaatakowała Winnicę, uszkodzono obiekt energetyczny i środki transportu.

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