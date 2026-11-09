Rosja zaatakowała rano Kijów za pomocą dronów bojowych; w dzielnicy Solomjanska wybuchł pożar

Rano 9 listopada 2026 roku rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Kijów za pomocą dronów bojowych. W wyniku wrogiego ataku w stolicy odnotowano pożary.

Według jego słów w dzielnicy Solomjanska wybuchł pożar na terenie parkingu. Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

W momencie publikacji tej informacji nie podano żadnych innych szczegółów dotyczących skutków rosyjskiego ataku na stolicę.

Informację tę przekazał burmistrz Kijowa Witalij Kliczko na swoim kanale w Telegramie.

W wieczór i noc 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki na północne rejony obwodu rówieńskiego. W wyniku ataku wroga uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły połączony atak z użyciem dronów i kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku odnotowano ofiary wśród ludności cywilnej.

Wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na terytorium obwodu czerkaskiego. W wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę. Do przeprowadzenia ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia typu „Banderole”.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały pięć miejscowości należących do gminy miejskiej Chersoniu. W wyniku ostrzałów artyleryjskich i ataków dronów uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne; jedna osoba odniosła rany.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, uszkodzono zabudowę mieszkaniową i budynki gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano uszkodzenia zakładów, infrastruktury, stacji serwisowych oraz samochodów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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