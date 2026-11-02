Rosjanie zaatakowali Komyshuvakhę w obwodzie zaporoskim; jest jedna ofiara śmiertelna i dwóch rannych

Rano 2 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany.

Informację tę przekazał na Telegramie pełniący obowiązki szefa administracji obwodowej w Zaporożu Michaił Semikin.

„Wróg zaatakował Komyshuwę. Niestety, jedna osoba zginęła, a dwie kolejne odniosły rany” – napisał.

Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc.

Wybuchy rozległy się również w samym Zaporożu. Wstępnie wiadomo, że dron uderzył w parking.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 699 ataków na obwód zaporoski, w wyniku których są ranni.

W miejscowości Bilenkie w obwodzie zaporoskim rosyjski dron FPV zaatakował autobus socjalny misji humanitarnej „Proliska”, który przewoził lokalnych mieszkańców do Zaporoża. Zginęła 74-letnia pasażerka, a trzy inne osoby odniosły obrażenia.

29 października rosyjskie wojska zaatakowały miejski trolejbus w Zaporożu za pomocą drona FPV. W wyniku uderzenia ranne zostały trzy kobiety.

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