Rosjanie zaatakowali Zaporoże; ranna została kobieta, a ponadto wybuchł pożar

Rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły atak na Zaporoże. W wyniku ataku ranna została 57-letnia kobieta, a w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Jak poinformował, poszkodowana jest przewożona do placówki medycznej, gdzie otrzyma niezbędną pomoc.

Okoliczności i skutki rosyjskiego ataku są obecnie ustalane.

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Poinformował o tym szef administracji obwodowej Semikin.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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