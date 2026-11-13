Rosjanie zaatakowali rejon Nikopola prawie 20 razy w ciągu jednego dnia: jest jedna ranna

W ciągu dnia 13 listopada okupanci ostrzelali prawie 20 razy rejon Nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim.

Atakom dronów i artylerii padły ofiarą gminy Nikopol, Marganiecka, Pokrowska i Mirowska.

W wyniku ataków ranna została 64-letnia kobieta. Jest ona leczona ambulatoryjnie.

Uszkodzono obiekty infrastruktury, dom kultury oraz samochody.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska kontynuowały ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Stan na poranek 12 listopada: część odbiorców w dziewięciu obwodach pozostała bez prądu. W obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało czterech pracowników energetyki.

Rano 12 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska w Kijowie zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Służbom ratowniczym udało się uratować trzy osoby.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

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