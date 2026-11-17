Rosyjskie wojska okupacyjne próbują przedostać się do Kupianska w obwodzie charkowskim od północnego zachodu przez rejon Radkivki. Jednak próby te nie przynoszą na razie najeźdźcom pożądanego rezultatu.

Obecnie Rosjanie prowadzą intensywne działania w rejonie miejscowości Radkivka i próbują przejąć tam kontrolę. Wcześniej okupanci próbowali posuwać się na wschód, przez Golubivkę, jednak po operacji „Veles” i szeregu innych działań ten kierunek stał się dla nich trudniejszy.

„Obecnie próbują oskrzydlić nas z nieoczekiwanej strony i wkroczyć od północnego zachodu. Dotyczy to przede wszystkim rejonu miejscowości Radkivka – właśnie tam obecnie aktywnie naciskają i próbują przejąć kontrolę. Bo wcześniej, gdy posuwali się na wschód przez Gołubówkę, to po operacji „Veles” i kilku innych działaniach ten kierunek stał się dla nich mniej prosty, i chcą zdobyć przynajmniej „przełom”, aby przedostać się przez Radkivkę bezpośrednio do miasta” – powiedział Tregubow.

Wiktor Tregubow określił próby okupantów, by przedostać się do Kupianska tą trasą, jako „nieoptymalne”. Wyjaśnił, że Kindraszówka i Radkivka leżą blisko siebie, a Radkivka znajduje się pomiędzy Kindraszówką a Kupianskiem.

Według rzecznika rosyjskie wojska obecnie intensywniej próbują posuwać się w kierunku Kindraszówki, jednak bez przejęcia kontroli nad Radkivką dalszy marsz w kierunku miasta będzie utrudniony.

„Miejscowości Kindraszówka i Radkivka znajdują się blisko siebie; obecnie rosyjskie siły bardziej aktywnie nacierają na Kindraszówkę, ale Radkivka leży pomiędzy Kindraszówką a Kupiańskiem, więc bez jej zdobycia nic z tego nie wyjdzie. Obecnie próbują zrealizować ten plan, ale sytuacja zarówno w samym mieście, jak i w Radkivce nie jest dla nich obecnie optymalna” – uważa Tregubow.

Rosyjscy okupanci próbują zatem zmienić kierunek natarcia na Kupiańsk, jednak według oceny Wiktora Tregubowa sytuacja w mieście i w rejonie Radkivki nie sprzyja obecnie realizacji ich planu.

Informację tę przekazał w telewizji rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1620 rosyjskich okupantów, zniszczyli 1494 bezzałogowe statki powietrzne oraz 52 systemy artyleryjskie. Na froncie doszło do 135 starć bojowych, przy czym najwięcej ataków przeciwnik przeprowadził w rejonie Pokrowskiego.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1620 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 17 listopada 2026 roku.

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