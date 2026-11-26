26 listopada na kierunku Liman wojska rosyjskie nie zaprzestają prób odzyskania utraconych pozycji. Jednocześnie w pobliżu Limanu warunki pogodowe uniemożliwiły okupantom przeprowadzenie kolejnych ataków.

Według niego wróg na tym kierunku wciąż próbuje podnieść się po stratach poniesionych w wyniku „szalonej” operacji „Vivaldi”. Jednak na razie Rosjanom nie wychodzi to zbyt dobrze.

„Nadal starają się zgromadzić jak najwięcej sił, by utrzymać linie, które im pozostały. Chcą je jakoś wzmocnić. My jednak w miarę możliwości nie pozwalamy im na to” – zaznaczył szef działu komunikacji 3. oddzielnej brygady szturmowej.

Jak zauważył „Disney”, Rosjanie próbują odzyskać utracone pozycje niemal od samego początku operacji. W tym celu regularnie angażowali oddziały z innych kierunków. Jednak bezskutecznie.

„Pewną liczbę żołnierzy i oddziałów przetransportowano na kierunek Liman, aby właśnie w ten sposób udzielić wsparcia. Na przykład kompania „Czarnej Mamby”, licząca 120 osób, została zniszczona przez drugi batalion szturmowy. Było to również wsparcie mające na celu odzyskanie pewnych pozycji, których nie udało im się odzyskać” – powiedział „Disney”.

Ponadto, dodał, Siłom Obronnym sprzyja obecnie pogoda. Pogorszenie warunków pogodowych okupanci tradycyjnie wykorzystują do ataków.

„Jednak w tym roku, w tym miesiącu nie ma tak dużej ilości opadów i mgły, jak to zwykle bywa i jak było w poprzednim miesiącu. To znaczy, nie było takich naprawdę gęstych mgieł, w których mogliby przetransportować dużą liczbę ludzi, sprzęt czy cokolwiek innego. Było ich zaledwie kilka, na pewno. I nie miały one większego wpływu na nic” – stwierdził szef działu komunikacji 3. oddzielnej brygady szturmowej.

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