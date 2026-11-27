Głównym celem rosyjskich okupantów na kierunku południowym jest otoczenie Zaporoża i odcięcie miasta od szlaków logistycznych. W tym celu przeciwnik prowadzi działania ofensywne na osi Huliajpole – Omelnyk, koncentrując główne siły na poszczególnych odcinkach frontu.

Na czele głównego ataku znajduje się odcinek Girkie – Werchnia Tersa – Woźdzyżówka, gdzie rosyjskie wojska skupiają wszystkie dostępne siły i środki.

Aby zrealizować swój plan, Rosjanie muszą przełamać linię obrony 7. korpusu DSHV.

Jeśli przeciwnik zdoła dotrzeć do linii 25 km od Zaporoża, zyska możliwość dotarcia do przepraw przez Dniepr przy pomocy 152-mm samobieżnych zestawów artyleryjskich 2S19 „Msta-S”. Umożliwiłoby to okupantom odcięcie ukraińskiej logistyki.

Według informacji 7. korpusu, obecnie wojska rosyjskie znajdują się około 80 km od centrum obwodu.

Trwają ciężkie walki o wioski Hirke i Werchnia Tersa. W ciągu ostatnich trzech miesięcy okupanci wielokrotnie próbowali przełamać ukraińską obronę przez Zaliznychne, jednak bezskutecznie. Do szturmów przeciwnik wykorzystywał pojazdy opancerzone, samochody i motocykle.

Oddziały w strefie odpowiedzialności 7. korpusu systematycznie niszczą rosyjskie zasoby jeszcze na podejściach do pozycji przednich.

Główne centrum logistyczne okupantów – Huliajpol – znajduje się zaledwie 10 km na wschód od Werchniej Tersy. Od lata Rosjanie gromadzą tam sprzęt i personel.

23 listopada w Huliajpolu zniszczono punkt zgromadzenia 127. Dywizji Motostrzeleckiej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Operacja została przeprowadzona w kilku etapach:

wywiad wykrył obiekt, po czym żołnierze 154. Brygady Zbrojnej przeprowadzili dalsze rozpoznanie;

siły podlegające dowódcy wyższego szczebla zadały precyzyjny uderzenie lotnicze na cel;

w wyniku trafienia wybuchł skład amunicji, a budynek wraz z 13–20 rosyjskimi żołnierzami został całkowicie zniszczony.

Zgodnie z danymi z przechwyconych komunikatów dowództwo 5. Armii Ogólnowojskowej RF jest skrajnie niezadowolone z działań swoich oddziałów z powodu niewykonania wyznaczonych zadań i znacznych strat.

Rosyjscy żołnierze skarżą się, że Siły Obronne Ukrainy atakują ich już na etapie logistycznym — podczas przemieszczania sprzętu i piechoty w kierunku Huliaipola.

Z informacji 7. korpusu Sił Powietrzno-Desantowych wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia na obszarze jego odpowiedzialności wojska rosyjskie poniosły następujące straty:

826 okupantów zostało unieszkodliwionych;

127 pojazdów zniszczono;

21 dział artyleryjskich zostało zniszczonych lub uszkodzonych.

W 7. korpusie podkreślają, że ukraińskie siły zbrojne nadal utrzymują linie obronne i realizują zadania operacji obronnej na kierunku Gulejpole – Zaporoże.

Informację tę podał 7. korpus Wojsk Desantowo-Szturmowych.

Analitycy projektu DeepState zaktualizowali interaktywną mapę działań wojennych, zaznaczając postępy rosyjskich sił okupacyjnych w pobliżu dwóch miejscowości w obwodach donieckim i charkowskim według stanu na poranek 16 listopada.

W ciągu ostatniej doby, 26 listopada, rosyjscy okupanci posunęli się naprzód w pobliżu wsi Pietropawłówka w rejonie Kupiańskim obwodu charkowskiego. Według danych projektu OSINT DeepState całkowita powierzchnia terytorium zajętego przez wroga na kierunku Kupiański wynosi 8 km², a Pietropawłowka znalazła się w strefie szarej.

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