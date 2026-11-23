W obwodzie zaporoskim trwają walki o Werchniją Tersę. Rosyjscy okupanci skupiają znaczne siły na odcinku Werchnia Tersa – Woźdzyżówka, próbując posunąć się naprzód. Obszar ten pozostaje jednym z najbardziej aktywnych na kierunku Guliajpilskim.

Według danych 7. korpusu Sił Powietrzno-Desantowych w ciągu ostatnich miesięcy Rosjanie wielokrotnie próbowali przedrzeć się do tej miejscowości przez Zaliznychne, wykorzystując pojazdy opancerzone, samochody i motocykle. Próby te nie przyniosły jednak pożądanego rezultatu.

Okupanci gromadzili siły i sprzęt w Huliaipolu, położonym około 10 km od Werchniej Tersy, przygotowując się do działań ofensywnych. Jednocześnie ukraińskie oddziały zadają ciosy przeciwnikowi jeszcze podczas przemieszczania się jego personelu i sprzętu.

Według informacji spadochroniarzy rosyjskie dowództwo jest niezadowolone z wyników ofensywy i strat poniesionych przez swoje oddziały. Wcześniej udało się również ograniczyć aktywność okupantów na odcinku Werchnia Tersa – Hirke dzięki działaniom obronnym Sił Obronnych.

Analitycy DeepState informowali wcześniej o posuwaniu się rosyjskich wojsk na północny wschód od Werchniej Tersy oraz o rozszerzeniu się szarej strefy na teren tej miejscowości. Jednocześnie nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia jej całkowitego zajęcia.

Źródło: LIGA.net.

Żołnierze 44. oddzielnej brygady artyleryjskiej zniszczyli cztery zamaskowane działa rosyjskie na kierunku Huliaipole.

Na kierunku Huliaipil rosyjscy okupanci wykorzystują mgłę, aby ukrywać swoje przemieszczanie się i manewrować pojazdami samochodowymi i motocyklowymi.

Rosjanie zintensyfikowali ofensywę na kierunku Huliaipole i wykorzystują niekorzystne warunki pogodowe.

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