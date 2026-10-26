Rosjanie ponownie zaatakowali centrum handlowe w Zaporożu, wybuchł pożar
Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.
Informację tę przekazał na Telegramie pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.
„Rano wróg zaatakował Zaporoże. Uderzenie spadło na budynek centrum handlowego, które już nie działało” – czytamy w komunikacie.
Po trafieniu wybuchł pożar. Wstępnie ustalono, że nikt nie został ranny.
Źródło: Michaił Semikin
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.
Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na osiedla mieszkaniowe w Charkowie.
Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.
W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.