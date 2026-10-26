Rosjanie ponownie zaatakowali centrum handlowe w Zaporożu, wybuchł pożar

Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.

Informację tę przekazał na Telegramie pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

„Rano wróg zaatakował Zaporoże. Uderzenie spadło na budynek centrum handlowego, które już nie działało” – czytamy w komunikacie.

Po trafieniu wybuchł pożar. Wstępnie ustalono, że nikt nie został ranny.

Źródło: Michaił Semikin

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na osiedla mieszkaniowe w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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