Rosjanie przeprowadzili atak rakietami KAB na Zaporoże; zginęła jedna osoba, a dziecko zostało ranne

12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą kierowanych bomb lotniczych miejscowość Balabine w obwodzie zaporoskim.

W wyniku ataku zginęła 99-letnia kobieta, a kolejną ofiarą była 12-letnia dziewczynka.

„Rosjanie atakują Balabine za pomocą bomb kierowanych.

Zginęła 99-letnia kobieta. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim.

Ranna została również 12-letnia dziewczynka” – poinformował Semikin.

Według informacji szefa Obwodnej Administracji Wojskowej u 12-letniej dziewczynki zdiagnozowano uraz wywołany wybuchem miny oraz rany od odłamków w udzie.

Dziewczynka została hospitalizowana. Obecnie przebywa w szpitalu, a jej stan oceniany jest jako zadowalający.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska kontynuowały ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Stan na poranek 12 listopada część odbiorców w dziewięciu obwodach pozostawała bez prądu. W obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało czterech pracowników energetyki.

Rano 12 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska w Kijowie zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Służbom ratowniczym udało się uratować trzy osoby.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku ataku ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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