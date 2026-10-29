Rosjanie zaatakowali wieś Bilenkie w obwodzie zaporoskim; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni

W wyniku rosyjskich ataków na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim zginął 49-letni mężczyzna, a trzech innych mężczyzn odniosło rany. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

„Dzisiaj w Bielenkowie w wyniku ataków wroga zginął 49-letni mężczyzna. Lekarze walczyli o jego życie, ale nie udało im się go uratować. Rannych zostało jeszcze trzech mężczyzn – w wieku 51, 75 i 74 lat.

Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala” – napisał w czwartek Michaił Semikin na Telegramie.

Wcześniej w czwartek rosyjscy okupanci zaatakowali dronem FPV autobus miejski w Zaporożu. W wyniku uderzenia rany odniosła kobieta i mężczyzna.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

Charków, Zaporoże, Winnica i Połtawa — atakom padły sklepy sieci „Epicentrum”.

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