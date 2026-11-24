24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona stację kolejową w Korosteniu w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

„Wrogi bezzałogowy statek powietrzny zaatakował stację kolejową w Korosteniu. Odłamki zabiły jedną osobę, a dwie kolejne odniosły obrażenia” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w momencie uderzenia w pobliżu dworca znajdował się pociąg elektryczny. Centrum monitoringu Ukrzaliznyci ostrzegło o zagrożeniu, a załoga pociągu ogłosiła ewakuację. Pracownicy kolei ewakuowali również ludzi z budynku dworca.

Według informacji „Ukrzaliznyci” do stałego schronu udali się pracownicy kolei, załoga pociągu elektrycznego oraz większość pasażerów. Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń.

Jak poinformował później szef Obwodnej Administracji w Żytomierzu Witalij Bunečko, w wyniku ataku wroga zginął 33-letni mieszkaniec gminy Horščyki. Trzy inne osoby odniosły rany. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

Informację tę podała spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” na Facebooku.

Przypomnijmy, że 21 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim.

Okupanci zaatakowali obiekty przemysłowe i transportowe w obwodzie żytomierskim; jest jedna ofiara.

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