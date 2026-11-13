W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 972 ataki na obwód zaporoski; 15 osób zostało rannych

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Rosji przeprowadziły 17 nalotów na Zaporoże, Balabino, Kuszugum, Komyshuvasę, Jasną Polanę, Juliivkę, Odarivce, Noworozivce, Nowooleksandrivce, Myrolyubivce, Veselyanka, Blakytne, Vasynivka oraz Vilnyanka.

731 bezzałogowych statków powietrznych różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Małokaterynówkę, Komyshuwahu, Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowkę, Hryhoriwkę, Weseliankę, Zaporożec, Nowojakowliwkę, Zapasne, Magdalinówkę, Nowooleksandrówkę, Leżyne, Rizdvyankę, Kosivcewe, Stepnogorsk, Pławne, Primorskie, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawłówkę, Preobrazhenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Omelnik, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliajpilsk, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Równe, Vozdvyżiwkę, Nowe Zaporoże.

Odnotowano 12 ostrzałów z systemów rakietowych w kierunku Komyshuwasi, Ricznego, Pawliwki, Łukjanowskiego i Orichowa.

212 uderzeń artyleryjskich spadło na Małokaterynówkę, Riczne, Ternuwate, Czerwonodniprowkę, Grigorówkę, Wesełankę, Zaporożec, Nowojakowłówkę, Zapasne, Magdalinówce, Rizdvyanka, Kosivcewo, Stepnogorsk, Plavni, Primorskie, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivka, Nowopawłowka, Preobrazhenka, Nowodanilówka, Mała Tokmachka, Czerwona Krynica, Omelnyk, Bilohiria, Czarownym, Nowoseliwce, Guliajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincach, Równym, Wożdzyżowce, Nowym Zaporożu.

Otrzymano 216 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów – zaznaczył Fiodorow.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

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