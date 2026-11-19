Strona rosyjska informuje o wznowieniu ruchu na pierwszym torze części kolejowej Mostu Krymskiego. Po otwarciu ruchu ze stacji Taman wyruszył pociąg „Tawria” nr 092/091 na trasie Moskwa – Kercz.

Według oświadczeń rosyjskich władz połączenia kolejowe przez most kerczeński zostały częściowo przywrócone. Pierwszym pociągiem, który wyruszył po otwarciu torów, był pociąg „Tawria”, jadący z Moskwy do Kerczu.

Władze rosyjskie poinformowały o tymczasowym wstrzymaniu ruchu kolejowego przez most kerczeński po nocnym ataku dronów 19 listopada. Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej twierdzi, że w wyniku tego incydentu nikt nie ucierpiał. Jednocześnie eksperci mają ocenić ewentualne uszkodzenia mostu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował ironiczne gratulacje dla portugalskiego mostu Vasco da Gama z okazji uzyskania przez niego tytułu najdłuższego mostu w Europie. Publikacja pojawiła się w kontekście kolejnych ataków na most krymski, który wcześniej pretendował do tego tytułu.

Ruch samochodowy na moście został wstrzymany, a fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Czytaj nas na