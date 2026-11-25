Pod ostrzałem wroga znalazło się 54 miejscowości regionu. W wyniku ataków na Zaporoże zginęły dwie osoby, a kolejne 31, w tym pięć dzieci, odniosło rany – poinformował 25 listopada Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Rosji przeprowadziły 13 nalotów na Zaporoże, Komyshuvasę, Balabyn, Jasną Polanę, Listivkę, Odarówce, Tavriyskie, Zarichne, Noworoziwce, Żółtą Kruchę, Żowtenko, Nowotroickie, Nowoivanivkę, Trudolenivkę, Mar’iivkę i Veselyankę.

414 dronów różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Wilniańsk, Małokaterynówkę, Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowkę, Grigorówkę, Nowojakowlewkę, Zapasne, Smorodine, Rizdvyanka, Kosivceve, Pawliwskie, Stepnogorsk, Pławne, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłówkę, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawłówkę, Preobrażenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Omelnyk, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Równe, Vozdzyżiwkę oraz Nowe Zaporoże.

Rosjanie przeprowadzili 102 ataki artyleryjskie na Rične, Ternuwate, Czerwonodniprowce, Hryhorivkę, Nowojakowliwkę, Rizdwiankę, Kosiwcewe, Stepnogorsk, Plavnie, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłowce, Orichów, Szczerbachy, Nowoandriivka, Nowopawłowce, Preobrażenka, Nowodanilówka, Mała Tokmachka, Czerwona Krynica, Omelnyk, Bilohiria, Czarownym, Nowoseliwce, Guliajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincach, Równym, Wożdzyżowce i Nowym Zaporożu.

Otrzymano 488 zgłoszeń dotyczących zniszczeń i uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów oraz obiektów infrastruktury – zaznaczył Fiedorow.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej spowodowanych rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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