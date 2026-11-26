W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku ataków na Zaporoże i powiat zaporoski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 25 nalotów na Zaporoże, Komyshuvasze, Zarichne, Jasna Polana, Tavriiske, Noworozivka, Żółta Krucha, Żowtenkove, Nowotroickie, Nowoivanivka i Kuszchowe

641 dronów różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Wilnianów, Rične, Rozumivkę, Nowojakowliwkę, Rizdviankę, Prydorożne, Kosivcewe, Stepnogorsk, Ternuwate, Stepowe, Primorskie, Łukjanowskie, Pawliwkę, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawliwkę, Preobrażenkę, Nowodanilivkę, Malą Tokmachkę, Czerwoną Krynicę, Jegorivkę, Bilohir’ja, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilske, Hirke, Dobropillia, Werchnia Tersa, Kopani, Dolynkę, Równe, Vozdvyżiwkę oraz Nowe Zaporoże.

Odnotowano cztery ostrzały z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV) w kierunku Zaporoża, Lubickiego, Pawłówki i Dolinki.

Wróg przeprowadził 142 ataki artyleryjskie na Kosowce, Stepnogorsk, Stepowe, Primorskie, Łukjanowskie, Pawłówkę, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Preobrazhence, Nowodanilowce, Małej Tokmachce, Bilohrii, Charivne, Nowoseliwce, Huliaipil, Hirkom, Werchniej Tersie, Kopaniom, Dobropillii oraz Vozdvyżiwce.

​Otrzymano 381 zgłoszeń dotyczących zniszczeń i uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów oraz obiektów infrastruktury – zaznaczył Fiedorow.

Wcześniej Rosjanie zabili za pomocą drona dwie osoby w samochodzie cywilnym w obwodzie charkowskim.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie połtawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzono budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

Czytaj nas na