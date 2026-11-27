W ciągu doby 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły 699 ataków na 49 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

Jak poinformował, wróg przeprowadził atak rakietowy na Kozałówkę. Ponadto rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły 18 nalotów na miejscowości Balabino, Zarichne, Jasna Polana, Kuszczowe, Nowoivanivka, Szczęśliwe, Szewczenkowskie, Odarivka, Tavriyske, Noworozivka, Zapasne, Jurkivce i Trudolubivce.

564 drony różnych typów, głównie drony FPV, zaatakowały Zaporoże, Kanówsk, Rozumówkę, Stepnogorsk, Rične, Primorskie, Stepowe, Pawłiwkę, Łukjanowskie, Nowojakowlewkę, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriiwkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Nowopawłówkę, Czarivne, Bilohria, Czerwoną Krynicę, Jegorówkę, Nowoseliwkę, Huliaipilskie, Kopani, Dolinkę, Girke, Werchnia Tersa, Rivne, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Rizdvyanka, Prydorozhne, Kosivceve, Nowe Zaporożie oraz Ternuvate.

Odnotowano również dwa ostrzały z rakietowych systemów salwowych (RSS) w kierunku Gulyajpilske i Jegorivka.

Rosjanie przeprowadzili jeszcze 114 ataków artyleryjskich na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilowce, Nowoandriowce, Małą Tokmaczkę, Preobrazhence, Charivne, Bilohirja, Novoselivce, Huliaipilske, Hirke, Kopani, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia i Kosivceve.

W ciągu doby wpłynęło 119 zgłoszeń dotyczących zniszczeń i uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów oraz obiektów infrastruktury.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

Od wieczora 26 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dwie kolejne odniosły rany. Odnotowano również uszkodzenia zakładów przemysłowych, budynku mieszkalnego oraz infrastruktury.

Wieczorem 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Uderzeniu uległ obiekt infrastruktury, a w jednym z budynków produkcyjnych po ataku wybuchł pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału rejonu Dnieprowskiego w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po grobli elektrowni Dniepr-HES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednej osobie rannej.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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